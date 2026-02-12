Yılın Kareleri Oylaması Kırşehir'de - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Kırşehir'de

12.02.2026 14:27
Yeşilay ve Kızılay başkanları, AA'nın fotoğraf yarışmasına katılarak eserleri değerlendirdi.

Kırşehir'de Yeşilay Şube Başkanı Bayram Koyuncu ve Türk Kızılay Şube Başkanı Servet Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koyuncu ve Demir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bayram Koyuncu, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ve "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğraflarına oy veren Koyuncu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti."

Demir ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" ve "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" karelerini tercih eden Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarını beğendi."

"Gazze: Açlık" kategorisine dikkati çeken Koyuncu ve Demir, oradaki insanlık dramına fotoğraflarla bir kez daha tanık olduklarını belirterek, İsrail'in yaptığı bu zulmün en kısa sürede bitmesini temenni etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

