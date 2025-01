Yılın Kareleri Oylaması Tamamlandı

Güncel

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akçapar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını seçen Akçapar, "doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "haber" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafına oy verdi.

Akçapar, "günlük hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" karesi ile "spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oyladı.

AA'nın Yılın Kareleri oylamasının çok özel bir an olduğunu belirten Akçapar, "Seneye geri bakıyorsunuz ve her biri birbirinden güzel, değerli fotoğraf arasından bir seçim yapıyorsunuz. Çok kolay bir iş değil doğrusu, yine çok zor seçtim. Seçtiklerimin yanında seçmediklerim de mükemmeldi. AA'ya her sene devam eden bu geleneksel girişimi için teşekkür ediyorum." dedi.