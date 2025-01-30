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Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Işık Civelik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye kategorisi

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın objektifine yansıyan, Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda halkın 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşadığı sevince tanıklık eden "Kutlamalar" isimli fotoğrafı seçen Işık Civelik, "Bu, Suriye halkının coşkusunu yansıtan çok önemli bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Spor kategorisi

Işık Civelik, "Spor" kategorisinde seçimini Filip Stevanovic'e ait "Iska" isimli kareden yana kullandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin final maçında Rus rakibi Albina Moldazhanova'yla karşılaşmasından bir karenin yer aldığı fotoğrafı değerlendiren Işık Civelik, "Bu fotoğraf, kadınlarımızın istediği zaman her şeyi yapabileceğini, güçlerini gösteriyor. Kadınlarımız boksta da etkin bir şekilde var." dedi.

Doğal Yaşam ve Çevre kategorisi

Işık Civelik, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'e ait "Ağa takılanlar" isimli kareyi seçerek, kendisinin de görev yaptığı Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde bulunan Drina Nehri'nin yüzeyinde çoğunluğu plastik şişelerden oluşan tonlarca çöpü gözler önüne seren bu fotoğraf için şunları söyledi:

"Son dönemde özellikle sudaki plastik kirliliği, bilim insanlarınca çok çalışılan bir konu. Bence bu da şu anda dünyamızın içinde bulunduğu durumu göstermek, plastik atıklar ve kirliliğe dikkat çekmek için önemli bir fotoğraf."

Günlük Hayat kategorisi

Işık Civelik, "Günlük Hayat" kategorisinde de Hamit Yalçın imzalı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırladığı ana tanıklık eden "Gece Şehri" isimli fotoğrafı seçti.

Efes Antik Kenti'nin güzelliğine dikkati çeken Işık Civelik, "Önümüzdeki dönem Türkiye'deki turizme de çok faydası olabilecek, çok etkileyici ve dikkat çekici bir fotoğraf." diye konuştu.

Haber kategorisi

Işık Civelik, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan çocuğun hastaneye getirildiği esnada Ali Jadallah tarafından çekilmiş "O bakış" isimli fotoğrafın kendisini çok etkilediğini belirterek, "Haber" kategorisinde seçimini bu fotoğraftan yana kullandı.

Gazze'de yaşanan acılara dikkati çeken Işık Civelik, "Gazze'deki tüm Filistinlilerin durumu içler acısı ama bir anne olarak çocukların durumunun daha da kötü olduğunu düşünüyorum. Son varılan ateşkesin, insani yardımların Gazze'ye ulaşması için önemli bir fırsat yaratacağını umuyorum. Bundan sonra acılar bir nebze de olsa dinsin." dedi.