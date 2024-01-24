Yılkı Atları Karla Kaplı Yaylada Yiyecek Bulamıyor

BOLU'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri karla kaplı yaylada yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için saman balyaları ve besi yemi bıraktı.

Yılkı atlarının gruplar halinde gezdiği At Yaylası, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından karla kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için ekipler devreye girdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, yaylaya giderek saman balyaları ve çuvallar dolusu besi yemi bıraktı. Atlar, daha sonra bırakılan yemleri yedi.