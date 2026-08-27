Yılmaz Ağrı Valiliği'ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı Valisi Bozkurt ile kentteki çalışmalar hakkında görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ağrı Mollakara Altın Madeni"nin açılışı sonrası Ağrı Valiliğine geldi.
Vali Önder Bozkurt tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Yılmaz, kentteki çalışmalarla ilgili Vali Bozkurt'tan bilgi aldı.
Kaynak: AA
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