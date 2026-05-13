Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bosna Hersek Başbakanı Boryana Krişto ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bosna Hersek Başbakanı Sayın Boryana Krişto ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik."

Bosna Hersek'le ilişkilerimiz diplomatik bağların ötesinde; tarihi ve kültürel bir ortaklık ve kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Uluslararası toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz tüm temaslarımızda da bu hassasiyetimizi dile getirmeye devam ediyoruz.

Dost ve kardeş Bosna Hersek'in barış, istikrar ve refahı için dayanışma içinde olmaya ve diyalog ve ortak akıldan yana olan her çözümü desteklemeye devam edeceğiz."