Yılmaz'dan Afganistan-Pakistan Ateşkesi Açıklaması

Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamasında, Afganistan ve Pakistan'ın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Kardeş ülkeler arasında birliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde, alınan bu kararın müzakere yoluyla sorunların aşılmasına, kalıcı barışa ve dayanışmaya vesile olmasını diliyoruz."