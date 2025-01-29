Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Mesajı

Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli. Özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli." dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Meclislerin bir ülkenin kalbi, milli iradenin tecelli ettiği kurumlar olduğunu belirten Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkileri çok önemli gördükleri söyledi.

Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında, Kıbrıs'ın kalkınması, Kıbrıs Türkü'nün refahının artması için karayolundan sulamaya, sağlıktan sanayiye birçok başlıkta, çok sayıda projenin yer aldığını hatırlatarak, "Oraya bazen düzenleme ihtiyaçları olabiliyor. Kanuni süreçlerin bizim önümüzü açması gerekebiliyor. Burada meclis olarak tüm gruplarınızın verdiği desteğe de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı, kalkınması, daha ileriye gitmesi için meclisten yeni yeni kanunlar çıkacaktır, düzenlemeler yapılacaktır, buna da inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonuna kadar hak ettiği uluslararası statüsü son derece önemli. Özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la da yüzde yüz aynı doğrultuda bakıyoruz. Yarım asrı geçen artık bir gerçeklik var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti var. Dolayısıyla bundan sonra ne olacaksa bu gerçeklikle birlikte olmak durumunda. Uzun yıllar denenmiş, sonuç alınmamış yöntemleri tekrar tekrar denemenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz. Bu noktada da hem kardeş ülke olarak hem garantör ülke olarak her zaman yanınızda olduğumuzu, bütün gücümüzle, imkanımızla Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu sizlerle birlikte savunmaya devam edeceğimizi de vurgulamak istiyorum."