Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."
Son Dakika › Güncel › Yılmaz'dan Yiğit Bulut İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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