Yılmaz: Ekonomimiz Dışsal Etkilere Dirençli

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat ettiğini belirterek, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik temellerin sağlam olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."