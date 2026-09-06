Yılmaz, enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları kapsamında değerlendirilen Yılmaz, mayısta yüzde 75,5 olan enflasyonun belirgin şekilde gerilediğini duyurdu. Bu düşüş, vatandaşların alım gücüne olumlu yansıyacak.
Yılmaz: "Enflasyonla mücadelede önemli mesafe katettik. Mayıs 2024'te yüzde 75,5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş eğilimine girmiştir"
Kaynak: AA
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