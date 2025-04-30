Yılmaz: İsrail Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor - Son Dakika
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Yılmaz: İsrail Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, UAD'de İsrail'in Gazze'de hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

30.04.2025 21:56
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Türkiye adına Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinden ciddi endişe duyulduğunu belirterek, "İsrail, cinayet mahallinde şahit istemiyor." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, UAD'de görüşülen, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini engellemesine ilişkin davada sözlü beyanda bulundu.

Yılmaz, UAD'deki sunumunun ardından divan binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'e işgal altında tuttuğu topraklarda sorumluluklarını hatırlattıklarını söyledi.

İsrail'e işgal altında tuttukları topraklarda uymaları gereken kuralları yerine getirmeleri gerektiği mesajını verdiklerini belirten Yılmaz, "Şu anda bir işgal devam ediyor ve bu işgalin gerektirdiği bir hukuk var. Bu hukuk tamamen hiçe sayılıyor ve bambaşka türlü suç üstüne suç işleniyor. Biz bu suçların işlenmemesi ve bunların kayıt altına alınması gerektiğini söyledik." ifadesini kullandı.

Yılmaz, İsrail'in bu suçları işlemesinin en önemli nedeninin "uluslararası liberal dünya sisteminin çöküyor olması" olduğunu vurgulayarak "Bu sızıntının cesaretiyle İsrail şu anda ne insancıl hukuku ne uluslararası hukuku dinlemeden bir soykırım yürütüyor." dedi.

"150 yıl geç kalmışlığın getirdiği bir acelecilik"

İsrail'in devam ettirdiği faaliyetin "sömürgeci, yerleşimci devlet geleneğinin bir devamı" olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu devlet geleneği 19. yüzyılda sömürgeciliğin bitmesiyle beraber sona ermişti. Ama İsrail ısrarla 21. yüzyılda, 19. yüzyıldan kalma bu sömürgecilik geleneğini sürdürmeye çalışıyor. Bu sömürgecilik geleneğinin temel unsuru, yerli nüfus yokmuş gibi davranmak, varsa tamamını yok etmek ve 'Biz geldiğimizde burada hiç kimse yoktu' diyerek dışarıdan taşıma nüfus getirip orada kendi devletini kurmaktır."

Yılmaz, İsrail'in "150 yıl geç kalmışlığın getirdiği bir acelecilikle" olayı soykırıma çevirdiğini ifade ederek "Eğer bu bir soykırım olmazsa, Apartheid sistemi yani ırk ayrımcılığı sistemi olacak. İsrail bu ırk ayrımcılığıyla maruz kalmamak için artık tamamen nüfusu süpürme, tamamen yok etme anlayışıyla saldırıya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya tarihinde görülmemiş bir çocuk ve kadın ölümü"

İsrail'in saldırılarının en önemli delilinin "dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde kadın ve çocukların ölüm oranının yüksekliği" olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hastaneler yok ediliyor, okullar yok ediliyor, aşevleri yok ediliyor, yardım kuruluşlarında çalışanlar yok ediliyor, yardımlara izin verilmiyor. Adeta açlık bir silah haline getiriliyor ve bunun üzerinden biz dünya tarihinde görmediğimiz çeşitte, görmediğimiz vasıfta bir soykırım görüyoruz. Hiçbir soykırımda dünya tarihinde böyle bir çocuk ve kadın ölümü yoktu."

"Biz burada, İsrail'in şahitleri yok etmesine itiraz ettik"

Yılmaz, bu soykırımın iki şahidi olduğunu belirterek "Bir tanesi UNRWA dediğimiz, Filistinlilerin, Filistinli mültecilerin yaşam hakkıyla ilgilenen, onlara hizmet eden uluslararası kuruluş. Bu kuruluşun en önemli özelliği, İsrail'in sömürgeci, yerleşimci devlet olarak ortaya çıkmasının delilidir" diye konuştu.

UNRWA'nın, Filistin'in, Filistinliler tarafından doldurulduğu zamana ait 1948'e ait, Nekbe dönemine ait delil oluşturduğunu kaydeden Yılmaz, "O yüzden UNRWA'nın kendisi bir delildir. O yüzden UNRWA'yı yok etmeye çalışarak, onu terörist ilan ederek, onun faaliyetlerini yok ederek İsrail bu delili ortadan kaldırmaya çalışıyor" dedi.

İsrail'in halihazırda her türlü uluslararası kuruluşun faaliyetine ve medyaya engel olmaya çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Bunun da nedeni şahit istemiyor olması. İsrail, cinayet mahallinde şahit istemiyor. Bir yandan delilleri yok ediyor, bir yandan da şahitleri yok ediyor. O yüzden de biz burada, İsrail'in şahitleri yok etmesine itiraz ettik. O şahitlerin orada bulunmasını istiyoruz. Bu soykırımın şahitlerinin ve her şeyinin kayıt altına alınmasını istiyoruz. Bugünkü müdahalemizin özü buydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yılmaz: İsrail Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor - Son Dakika

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