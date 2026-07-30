Yiwu'nun İthalat İhracatı Yüzde 19,9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yiwu'nun İthalat İhracatı Yüzde 19,9 Arttı

Yiwu\'nun İthalat İhracatı Yüzde 19,9 Arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yiwu, 2026'nın ilk yarısında ithalat ve ihracatında rekor artışlarla 486,42 milyar yuana ulaştı.

HANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yiwu kentinin toplam ithalat ve ihracat değeri, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 486,42 milyar yuana (yaklaşık 71,64 milyar ABD doları) ulaştı.

Yiwu Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan ve "dünyanın süpermarketi" olarak anılan kentin ihracatı ocak-haziran döneminde yüzde 17,3 artışla 420,72 milyar yuana ulaşarak rekor kırdı. Kentin ithalatı ise yüzde 39,1 artarak 65,7 milyar yuana yükseldi.

Yerel pazarda faaliyet gösteren satıcılar yılın başından bu yana 2026 FIFA Dünya Kupası gibi küresel spor etkinliklerinden yararlanarak spor malzemeleri ihracatında sürdürülebilir artış sergiledi. Yiwu'nun söz konusu dönemde spor malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 6,22 milyar yuana ulaştı. Bu ihracatın 1,25 milyar yuanlık kısmının Latin Amerika'ya yapıldığı belirtildi.

İdare, denetimli depolarda paralel denetim ve konteyner yüklemesini mümkün kılan yeni bir modele de öncülük etti. Kritik darboğazları ortadan kaldıran yeni model, ihracat verimliliğini de yüzde 30 oranında artırdı.

Geleneksel pazarlarını sağlamlaştıran kent, dış ticaret ağını genişletmeye de devam ediyor. Yiwu, yılın ilk yarısında 230 ülke ve bölgeyle ithalat ve ihracat ticareti gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre dört ülke ve bölge arttı.

İthalat tarafında ise Yiwu, dünyanın dört bir yanından ürün satın alıyor. Tüketim malları ithalatı, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artışla 31 milyar yuana ulaştı. Bu çerçevede su ürünleri ithalatı yüzde 58,3 artarak 5,02 milyar yuana, mekanik ve elektrikli ürün ithalatı ise yüzde 65,1 artarak 4,12 milyar yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yiwu'nun İthalat İhracatı Yüzde 19,9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı Tramvayda hayasızca harekette bulunan yaşlı adama gözaltı
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Çorum’da kadınların kavgası kamerada Çorum’da kadınların kavgası kamerada
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Trabzonspor’un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı Trabzonspor'un yeni golcüsü resmi olarak açıklanmadan kampa katıldı

12:29
Orman Yangını Uyarıları Gönderildi
Orman Yangını Uyarıları Gönderildi
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 13:24:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yiwu'nun İthalat İhracatı Yüzde 19,9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.