YK Enerji'den Zeytin Ağaçları Açıklaması

05.03.2026 09:56
YK Enerji, zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarını reddederek, budama çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

(ANKARA)- YK Enerji, Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkisindeki zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarına ilişkin "Şirketimizin izinli ya da izinsiz herhangi bir alanda ağaç kesimi yapması söz konusu değildir. Ankara Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sahadaki zeytin ağaçlarına farklı oranlarda budama uygulanmakta ve ağaçlar bilimsel yöntemlerle kademeli olarak taşınmaktadır" açıklamasını yaptı.

YK Enerji, Çamköy'de zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ruhsatlı maden sahamızın sınırları 1970'li yıllarda MTA tarafından tespit edilmiş; 2014 yılında gerçekleştirilen özelleştirme süreci sonrasında söz konusu alan tek ruhsat kapsamında şirketimize tahsis edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre ise orman alanlarında ağaç kesimi, yalnızca Orman Genel Müdürlüğü'nün izni doğrultusunda yapılabilmektedir."

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, şirketimizin izinli ya da izinsiz herhangi bir alanda ağaç kesimi yapması söz konusu değildir. Ankara Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sahadaki zeytin ağaçlarına farklı oranlarda budama uygulanmakta ve ağaçlar bilimsel yöntemlerle kademeli olarak taşınmaktadır. Bu çalışmalar, 7554 sayılı Kanun ve MAPEG'in uygulama esasları doğrultusunda, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) denetiminde sürdürülmektedir. Taşınan ağaçların yeni dikim alanlarında kök tuttuğu ve sürgün gelişimi gösterdiği birçok kez tespit edilmiş; meyvesiyle taşınan ağaçlar hasat edilmiştir. Taşınan her bir ağaç başına bir zeytin fidanı dikilerek bölgedeki zeytin varlığının artırılması hedefi kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

