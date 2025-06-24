YKS Adaylarına Eğitim Bilgisi Onayı Hatırlatması - Son Dakika
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YKS Adaylarına Eğitim Bilgisi Onayı Hatırlatması

24.06.2025 10:48
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ÖSYM, YKS adaylarına eğitim bilgilerini 1 Temmuz 2025'e kadar onaylama uyarısında bulundu.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasının ardından adaylara Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerini değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etme ve bu bilgileri 1 Temmuz tarihine kadar onaylama hatırlatmasında bulundu.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanıldığını hatırlatan ÖSYM, adaylara değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları uyarısında bulundu.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 24 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekecek.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 1 Temmuz 2025 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YKS Adaylarına Eğitim Bilgisi Onayı Hatırlatması - Son Dakika

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