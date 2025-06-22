YKS AYT Sınavı Başladı

Sakarya, Düzce ve Kocaeli'de üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Sakarya'da, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okula alındı.

Sınav yapılan binaların önünde bekleyen aileler, çocukları için dua etti.

Bazı öğrencilerin ise son dakikada koşarak binaya giriş yaptıkları görüldü.

Düzce

Düzce'de bazı adaylar, sınav merkezlerine aileleriyle geldi.

Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Aileler, heyecanla çocuklarını merkezlerin dışında beklemeye başladı.

Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Anıttepe Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve giriş belgeleriyle sınav binasına geldi.

Gerekli kontrollerin ardından binaya giriş yapan adayların yakınları ise sınavın bitişini bina dışında, civardaki park ve meydanlarda bekliyor.

Polis ekipleri, sınav dolayısıyla kent genelinde trafik tedbirlerini artırdı.