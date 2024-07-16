YKS'de birinci olan öğrenci hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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YKS'de birinci olan öğrenci hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de sözel alanda birinci olan Fatih Emre Düzcan, ders çalışmayı sevdiğini ve hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti. Düzcan, ailesinin ve okulunun desteğiyle zorlu bir süreci başarıyla tamamladığını ifade etti. Hedefinin hukuk fakültesini kazanarak ülkesine hizmet etmek olduğunu söyleyen Düzcan'ın başarısı ailesini de gururlandırdı.

16.07.2024 16:19
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda 559,19 puan alan Fatih Emre Düzcan, birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, ders çalışmayı sevdiğini, ana hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sınav açıklandığında bir şok yaşadığını ifade eden Düzcan, "Birinci olmak büyük bir sürpriz oldu. O anda babama sarıldım evin içerisinde koştum, garip bir duyguydu. Umarım herkes bir gün yaşar. " dedi.

Düzcan, çok çalıştığını belirterek, "Yorulduğum zaman ve bırakmak istediğim zamanlar oldu. Her zaman ailem, okulum ve arkadaşlarım bana destek oldu. Bu süreci atlatmamı sağladı. Zorlu bir süreçti. Güzel bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Hedefim hukuk fakültesini kazanıp ülkeme iyi bir vatandaş ve insan olarak bir hukukçu olarak hizmet etmek." ifadelerini kullandı.

Baba Yüksel Düzcan ise sınav açıklandığında mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Oğlum bizi gururlandırdı. İlk defa böyle bir duygu yaşadık, yaşanınca fark ediliyor. Aile olarak her zaman çocuğumuzun isteklerini dinledik. İhtiyaçlarını ve hedeflerini anlamaya çalıştık. İyi bir çalışma ortamı oluşturmaya çalıştık. Destek olduk. Çocuğumuz da bizi de aile olarak mutlu etti. Oğlumun bir hedefi vardı."

Anne Akkız Düzcan da "Sınav maratonu bizim için zor bir süreçti. Sonuç güzeldi. Çok heyecanlandık ve duygulandık. Tarifi imkansız bir duygu. Güzel duygular içindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fatih Emre, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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