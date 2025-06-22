YKS'de Kimlik Sorunu ve Davul Zurna Coşkusu

İstanbul'da, kimlik yerine sürücü belgesiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmek isteyen bir öğrenci sınava alınmazken, bir grup genç sınavdan çıkan arkadaşlarını davul zurna eşliğinde karşıladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu AYT ile üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

2025-YKS'nin ikinci oturumunda adaylar 180 dakika ter döktükleri sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu.

YKS için Sultangazi'deki İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na gelen bir kız öğrenci, kimlik yerine sürücü belgesi ile sınava girmek isteyince görevlilerce binaya alınmadı.

Sınava giremeyen öğrenci yere yığılarak ağlamaya başlarken, bazı veliler duruma tepki gösterdi.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sınavdan çıkan arkadaşlarını davul zurnayla karşıladılar

Öte yandan Bahçelievler'deki Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir grup genç, sınavdan çıkan arkadaşlarını davul zurna eşliğinde karşıladı.

Gençler bir süre okulun önünde oyun oynarken, velilerden bazıları gençlere katıldı, bazıları da alkışlarla destek verdi.

O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. 17.45'te son bulan sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde gerçekleşti.

Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren Arda Bademci ve Bora Kutluk AYT'nin zorlayıcı olduğunu, YDT'yi ise görece kolay bulduklarını dile getirdi.