YKS İkinci Geç Başvuruları Başladı, Ücretler Arttı - Son Dakika
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YKS İkinci Geç Başvuruları Başladı, Ücretler Arttı

YKS İkinci Geç Başvuruları Başladı, Ücretler Arttı

Üniversitede okumak isteyen adayların katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikinci geç başvurular bugün başladı. ÖSYM, geç başvuran adaylardan yüzde 50 daha fazla sınav ücreti alıyor. Geç başvurularda, YKS'de sadece Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girecek adaylar 442,5 TL, TYT'nin yanı sıra Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna girecek adaylar toplam 885 TL; TYT ve AYT'nin yanı sıra Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) oturumuna da katılacak adaylar ise toplam 1327,5 TL ödeyecek. YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumları düzenleniyor. Üniversite adaylarının tümünün TYT'ye girmesi gerekiyor. Üniversitelerin lisans programlarında okumak isteyen adayların AYT'ye, dil ile ilgili bölümlere yerleşmek isteyenlerin ise YDT'ye katılması gerekiyor.

25.03.2024 14:33
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Üniversitede okumak isteyen adayların katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ikinci geç başvurular bugün başladı. ÖSYM, geç başvuran adaylardan yüzde 50 daha fazla sınav ücreti alıyor. Geç başvurularda, YKS'de sadece Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girecek adaylar 442,5 TL, TYT'nin yanı sıra Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuna girecek adaylar toplam 885 TL; TYT ve AYT'nin yanı sıra Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) oturumuna da katılacak adaylar ise toplam 1327,5 TL ödeyecek.

Üniversiteye öğrenci yerleştirmek amacıyla ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS için bu yıl başvuru tarihleri 1-26 Şubat olarak açıklanmış, geç başvurular için ise 5-7 Mart tarihleri belirlenmişti. Bu sürelerde başvuru yapamayan adaylar için 25-28 Mart tarihlerinde ikinci geç başvuru süresi tanındı.

ÖSYM, geç başvuran adaylardan sınav ücretini yüzde 50 daha fazla alıyor. Normal başvurularda her bir oturum için 295 TL olarak belirlenen sınav ücretini geç başvuru yapacak adaylar yüzde 50 daha fazla ödeyecek. Buna göre geç başvurularda her bir oturum ücreti 442,5 TL'ye yükseldi. Sadece TYT'ye girecek adaylar 442,5 TL, TYT'nin yanı sıra AYT'ye girecek adaylar toplam 885 TL, TYT, AYT ve YDS'ye girecek adaylar ise toplam 1327,5 TL ödeyecek.

YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumları düzenleniyor. Üniversite adaylarının tümünün TYT'ye girmesi gerekiyor. Üniversitelerin lisans programlarında okumak isteyen adayların AYT'ye, dil ile ilgili bölümlere yerleşmek isteyenlerin ise YDT'ye katılması gerekiyor.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPILABİLECEK

Adaylar geç başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Başvuru işlemleri bugünden itibaren 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 23.59'da (ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılacak başvurular mesai saati bitiminde) sona erecek.

Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasındaki "e-işlemler" bölümünde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

YENİDEN BAŞVURU ALINMAYACAK

YKS'ye, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuru bilgileri geçerli olacak.  Bu nedenle, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında sınava başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

2024-YKS 8-9 Haziran'da üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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