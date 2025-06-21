YKS Sınavı Başladı: Öğrenciler Heyecanlı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

Sınavın başlamasıyla aileler, okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Eskişehir

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar, kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Adayların yakınları, dışarıda kalabalık oluşturdu.

Çanakkale

Çanakkale'de öğrenciler ve aileleri, sabah saatlerinden itibaren YKS'nin ilk oturumu TYT için sınav merkezlerine geldi.

Öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Sınava geç kalan bazı adaylar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli motosikletli ekiplerce sınav merkezlerine yetiştirildi.

Kütahya

Kütahya'da sınava girecekler, kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Sınav merkezine çocuklarını getiren bazı aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup onlar için dua etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen öğrenci, kimliğini kaybettiğini fark etti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı Şahin ekipleri, kız öğrenciyi İl Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartmasını sağladı.

Polis ekipleri, sınavın başlamasına kısa süre kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

Öğrenci ve yakınları, polis ekiplerine teşekkür etti.

Yalova

Yalova'da sınava girecekleri okulların önüne aileleriyle gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Kentte bugünkü oturuma 8 bin 300, yarın yapılacak Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) de 7 bin 300 adayın gireceği öğrenildi.