YKS soru kitapçıklarını taşıyan 528 nakliye aracı, 250 sınav merkezine doğru yola çıktı - Son Dakika
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YKS soru kitapçıklarını taşıyan 528 nakliye aracı, 250 sınav merkezine doğru yola çıktı

20.06.2025 22:31
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YKS soru kitapçıklarını taşıyan 528 nakliye aracı, 250 sınav merkezine doğru yola çıktı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavının soru kitapçıklarını ve evraklarını taşıyan 528 nakliye aracı, yoğun güvenlik önlemleri altında ülke genelindeki 250 sınav merkezine sevkiyata başladı.

YKS soru kitapçıklarını taşıyan 528 nakliye aracı, 250 sınav merkezine doğru yola çıktı

ANKARA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavının soru kitapçıklarını ve evraklarını taşıyan 528 nakliye aracı, yoğun güvenlik önlemleri altında ülke genelindeki 250 sınav merkezine sevkiyata başladı.

Bu sene 2 buçuk milyonun üzerinde fazla adayın katılacağı 2025-YKS, 21-22 Haziran'da 81 il ile KKTC Lefkoşa'da toplamda 250 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak. 21-22 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS öncesinde, Ankara'da tüm iletişim araçlarından arındırılmış dünyadan izole 40 günlük kapalı matbaa merkezinden teslim alınan soru kitapçıkları dahil olmak üzere sınav evrakını taşıyan 528 nakliye aracı, ülke genelindeki 250 sınav merkezine doğru yola çıktı. Yola çıkan tırlar havadan dron ile görüntülendi.

Konuya ilişkin basın açıklamasında bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı YKS hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Sınav evraklarını sınav merkezlerine taşıyan araçlarımız yola çıktılar. Bu sınavımız 81 il artı Kıbrıs Lefkoşa olmak üzere toplam 250 merkezde gerçekleştirilecek 21-22 Haziran tarihlerinde. 21 Haziran'da TYT, 22 Haziran'da AYT ve YDT sınavı olmak üzere. Tüm araçlarımızı özel araç takip sistemleriyle takip ediyoruz. Rotalar bizler tarafından belirlendi, rotalar sistemlere yüklendi ve araçlarımızın her an hızını, rotasını kontrol ediyoruz. Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor. Onları o anda uyarıyoruz ve araçlarımız ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Araçların harita üzerinden takip edilebileceğini dile getiren Ersoy, "Araçlarımız Türkiye haritasında araç yoğunluğuna göre renklendirilmiş oluyor. 1'den 10'a kadar olanlar yeşil, 10'la 50 arası sarımsı ve diğerleri kırmızı şeklinde varış yoluna göre gidiyor. Şu anda araçlarımız güzergah üzerinde ve tüm araçlarımız hareket halinde devam ediyor. Sınav Evrak Dağıtım Merkezlerine ulaştığı zaman araçlarımız kontrolünü buradan sağlıyoruz. İlgili yerlerde 360 derece gören kameralarla artı polis eşliğinde ve bizim kuryelerimiz eşliğinde sınav günü sabahına kadar bu kontrol sağlanmaktadır. Sınav gününün sabahı da Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor. İnşallah bu sınav döneminde sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde sağlanacaktır"

Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu sınav özellikle Türkiye'nin hayati sınavlarından birisi olduğu için birtakım isteklerde bulunmak isterim özellikle adaylar için; 1 yıldır bu sınava hazırlandılar. Bu sınavla ilgili tüm emeklerini, çabalarını sarf ettiler. İnşallah bizler de bu emeklerinin karşılıklarını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Emekleri bizler için onların emanetidir. Rahat olsunlar, sakin olsunlar, stresten uzak, gerginlikte uzak güzel bir sınav geçirsinler. Morallerini bozmasınlar. Bu sınav gerçekten çok önemli ama hayatın tamamı da bu sınavdan ibaret değil. Dolayısıyla rahat, konforlu bir şekilde sınav merkezlerine gelsinler. Sınav salonlarına gelirken geçerli kimlik kartını ve ilgili sınavın sınava giriş belgesini muhakkak yanlarında bulundursunlar. Sınav salonlarına gelirken de bizim sınavımız Cumartesi sabah saat 10.15 başlayacak. Bina kapılarını biz saat 10.00'da kapatıyoruz. Dolayısıyla adaylarımızın daha erken bir saatte sınav binalarına gelmesini istiyoruz. Hiçbir adayımızın mağdur olmaması isteğimiz var. Onlar sınava giremeyince bizler de onlar kadar üzülüyoruz. Dolayısıyla buna dikkat etsinler. Vatandaşlardan da beklentilerimiz var bu sınavla ilgili tüm kamu kurumları koordineli bir şekilde çalışıyorlar ama sınav gününe ilişkin de öğrencilerimizin konforlu ve rahat bir şekilde sınava girmeleri için trafikle ilgili sıkıntıların yaşanmaması gerekiyor. İkincisi kamu kurumlarıyla, valiliklerle, belediyelerle, emniyetle, jandarmayla görüşmelerimizi, toplantılarımızı yaptık. Dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının arttırılması gerekiyor. Trafikle ilgili hiçbir sıkıntının olmaması lazım. Sınav binalarının çevresinde de özellikle sınav saatlerinde hiçbir şekilde gürültünün oluşturulmaması; örneğin araçların korna çalmaması, inşaat varsa gürültü yapılmaması, Pazar yeri varsa bağırılmaması şeklinde vatandaşlarımızdan da öğrencilerimiz için bu sınavı sağlıklı, huzurlu, güvenli şekilde tamamlaması için taleplerimiz var. Bu sınav Türkiye'nin sınavı. Öğrencilerimize başarılar diliyorum, inşallah bir yılın emeklerinin karşılığını alacakları güzel bir sınav olacaktır ve temennim diledikleri bölümleri kazansınlar.

Kapalı dönem matbaa sürecinde çalışan personellere ilişkin bilgi veren Ersoy, "35 gün önce kapalı dönem matbaa sürecine girdiler bu arkadaşlarımız. Yaklaşık 30-35 gündür bu süreç tamamlanıyor. Pazar günü saat 17.45 itibarıyla, YDT'nin sona ermesi itibarıyla 115 tane sınavla ilgili personelimiz kapalı dönem matbaasından çıkacaklar. 250 sınav merkezinde 2 milyon 560 binin üzerinde aday, toplamda TYT, YDT, AYT dahil 4 buçuk milyonun üzerinde bir adaya sınav yapıyoruz. 528 araçla müthiş bir koordinasyon, 750 bine yakın görevli böyle bir koordinasyonla gerçekleştirilen bir sınav var. Bu arkadaşlarımız da inşallah 35 günün sonunda Pazar günü saat 17.45'te süreci tamamlamış olacaklar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, trafik, Güncel, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS soru kitapçıklarını taşıyan 528 nakliye aracı, 250 sınav merkezine doğru yola çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS soru kitapçıklarını taşıyan 528 nakliye aracı, 250 sınav merkezine doğru yola çıktı - Son Dakika
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