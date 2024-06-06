YKS'ye katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika
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YKS'ye katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri açık olacak

ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri, sınav öncesinde randevusuz olarak işlem yapabilecekleri saatlerde açık olacak. Adaylar, sınava giriş belgeleri ve fotoğraflı nüfus cüzdanlarıyla başvuruda bulunmalıdır.

06.06.2024 13:40
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(ANKARA) - ÖSYM tarafından bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri saat 07.00'den itibaren açık olacak. Adayların nüfus cüzdanlarıyla ilgili işlemler randevusuz gerçekleştirilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği vurgulanan  açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz" denildi.

YKS'ye girecek adayların, yanlarında sınava giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını mutlaka bulundurması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'ye katılacak adaylar için nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika

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