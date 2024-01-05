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Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan Kalp Hastası Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan Kalp Hastası Hastaneye Ulaştırıldı

Ağrı'da yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan Soğan köyünde rahatsızlanan kalp hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yoğun çabası sonucu köy yolunu açan ambulans, hastayı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanın sağlık durumu iyi.

Ağrı\'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan Kalp Hastası Hastaneye Ulaştırıldı
05.01.2024 - 23:50,
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AĞRI'da, yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan kalp hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Ağrı'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün ilçe ve kent merkeziyle karayolu bağlantısı kesildi. Yolu kapanan merkeze bağlı Soğan köyünde rahatsızlanan kalp hastası 47 yaşındaki C.A., mahsur kaldı. Hasta yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, sağlık ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler seferber oldu.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açarken, hasta C.A. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. C.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Kar Kapanan Köyde Mahsur Kalan Kalp Hastası Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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