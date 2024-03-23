Yogyakarta'da Ramazan'da iftar yemeği hazırlayanlar

YOGYAKARTA, 23 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Jogokariyan Camii'nde Ramazan'da iftar yemeği hazırlayan insanlar, 22 Mart 2024. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti. Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alemdar, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti. Alemdar, Hendek Meydan Projesini inceledikten sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Hendek için önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve yeni dönemde de işleri derhal başlatacaklarını belirtti.
Balıkesir'de bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, Bursa'da çalıştığı otelde gözaltına alındı. Polis ekipleri, güvenlik kameraları ve ihbar üzerine çalışma başlatarak zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı, Balıkesir'e getirilerek emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, Eskişehir'de yaşanan sorunları bildiğini ve bu sorunlara çözüm üretecek projeler hazırladığını belirtti. Aday olduğu günden beri vatandaşların yaşadığı sorunları dile getiren Hatipoğlu, göreve geldiğinde korunaklı duraklar, sık seferli ve ucuz ulaşım, temiz yollar ve vatandaşın hak ettiği tüm hizmetleri getireceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca, partisinin Ankara'daki mitinginde İstanbul seçimlerini hatırlattı ve Murat Kurum'un İstanbul'u kazanmasını istedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kente kazandırılan önemli eserler, törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından son bir ayda 5 yatırımın açılışı yapılırken, 4 projenin yatırıma dönüşmesi için de çalışmalar başladı.
Mersin'de iş çıkışı aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili, Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Kazakistan uyruklu bir kişi çıkarken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanacak.
Turizm kenti Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı. Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olurken, turizm kenti Antalya'da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu. Turistler ve Antalya halkı güneşli havanın keyfini çıkardı, bazıları denize girerek serinledi. Antalya'nın güzelliklerini keşfetmek için turistlerin bu aylarda gelmeleri önerildi.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiğinde emeklilere ve gençlere destekte bulunacağını söyledi. Ayaydın, emeklilere aylık 5 bin lira ödeme yapacaklarını ve gençlere evlendikleri takdirde bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca, kadınlara iş yeri açmaları için 25 bin lira yardım sağlanacağını ve şiddet gören kadınlara avukatlık desteği verileceğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanımak için Kadın Kolları Teşkilatı üyelerinin aktardığı bilgileri dikkate alan Destici, çalışmaları için teşekkür etti ve kadınların siyasette daha fazla söz sahibi olmaları adına desteklerini dile getirdi.
Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarından aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
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