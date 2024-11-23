YÖK, 2025 THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türk Üniversitelerinin Başarısını Açıkladı - Son Dakika
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YÖK, 2025 THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda Türk Üniversitelerinin Başarısını Açıkladı

YÖK, 2025 THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması\'nda Türk Üniversitelerinin Başarısını Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Times Higher Education disiplinlerarası bilim sıralamasında 10 Türk üniversitesinin ilk 200'de, 4 üniversitenin ise ilk 100'de yer aldığını duyurdu. Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısı bakımından dünya ikincisi oldu.

23.11.2024 13:10  Güncelleme: 13:12
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları'nda ilk 200'de 10, ilk 100'de 4 Türk üniversitesinin yer aldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "THE Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları'nda ilk 200'de 10, ilk 100'de 4 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye, THE Disiplinlerarası Bilim Sıralamaları'nda sıralamaya giren üniversite sayısına göre dünya 2'ncisi oldu. Sıralamada ilk 100'de Koç Üniversitesi (41), Sabancı Üniversitesi (64), İstanbul Teknik Üniversitesi (76) ve Boğaziçi Üniversitesi (90) yer aldı. THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2025 ile disiplinlerarası bilim araştırmalarında dünyada 92 ülke/bölgeden 749 üniversite sıralandı. Türkiye ilk 200'de yer alan 10 üniversitesi ile sıralamada en iyi temsil edilen ülkeler arasında da ilk 5'te yer aldı. İlk 10 sıradaki üniversitelerin 7'si ABD'den, 2'si Singapur'dan, 1'i ise Hollanda'dan yer alıyor" denildi.

Türkiye'den 45 üniversitenin sıralamada yer aldığı belirtilerek, "Toplam 749 üniversitenin yer aldığı sıralamada en fazla üniversiteye sahip ülke; 65 üniversite ile Hindistan olurken, onu 45 üniversite ile Türkiye, 38'er üniversite ile Rusya ve ABD, 33 üniversite ile de Japonya takip ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), çıktılar ve süreçlere ilişkin yüksek puanları sayesinde disiplinlerarası bilim alanında dünyada 1'inci olurken, Stanford Üniversitesi 2'nci sırada yer aldı. ABD dışında en yüksek sıralamaya sahip üniversite, 3 numarada yer alan Singapur Ulusal Üniversitesi oldu" denildi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

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