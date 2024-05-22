YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde halka dokunan hizmet birimlerinin sayısının artmasını ve kaliteli hizmet vermesini önceliyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde halka dokunan hizmet birimlerinin sayısının artmasını ve kaliteli hizmet vermesini önceliyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde halka dokunan hizmet birimlerinin sayısının artmasını ve kaliteli hizmet vermesini önceliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, üniversitelerde halka dokunan hizmet birimlerinin sayısının artmasını ve kaliteli hizmet vermesini önceliklendirdiklerini belirtti. Özvar, merkezin üniversite-sanayi işbirliği ve araştırma kapasitesi açısından örnek bir merkez olduğunu vurgulayarak, ASÜ'nün gelişimine dikkat çekti. Ayrıca, ASÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Özvar, üniversitelerin topluma hizmet anlayışıyla hareket eden birimlerin sayısının artmasını ve kaliteli hizmet vermesini önemsediklerini ifade etti.

22.05.2024 16:07
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK olarak üniversitelerimizde, başta sağlık olmak üzere birçok alanda halka dokunan hizmet anlayışıyla hareket eden birimlerin sayısının artmasını ve bu birimlerin kaliteli hizmet vermesini önceliyoruz." dedi.

Özvar, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti.

Laboratuvarları gezen ve yetkililerden bilgi alan Özvar, ziyaret sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ASÜ'nün önemli bir gelişme katettiğini söyledi.

ASÜ'nün 2006'da kurulduğunu, yeni üniversitelerden biri olduğunu belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Buna rağmen bölgeyle entegrasyonu hızlıca sağlamış. Üniversite-sanayi işbirliği ve ihtisas alanlarında fevkalade önemli gelişmeler kaydetmiş. Üniversitemizdeki bilimsel ve teknolojik araştırma uygulama merkezi Türkiye'de diğer üniversitelerimize örnek olabilecek bir araştırma kapasitesine sahip. Bu merkezde 21 tematik araştırma laboratuvarımız mevcut. Laboratuvarlarda sadece üniversitemizin öğretim üyelerinin araştırmalarının test edildiği yahut araştırmalarına destek veren bir kapasitede değil, aynı zamanda bölgenin, Aksaray'ın ve civar illerin hatta bütün Türkiye'de araştırma yapan diğer üniversite öğretim elemanlarının da araştırmalarına da destek veriliyor. Bu bakımdan merkezimiz aslında örnek bir merkez. Burada yapılan çalışmalar üniversite-sanayi işbirliği bakımından da fevkalade önemli. Sanayinin ihtiyaç duyduğu testler, önemli ileri testler bu laboratuvarda yapılıyor."

Özvar, bu merkezin ileride mükemmeliyet merkezine dönüşme potansiyelinin olduğunu, bundan dolayı da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Merkezin üniversitedeki öğretim üyelerinin de bilimsel performansını ve üretkenliğini artırmada önemli rol oynadığını vurgulayan Özvar, "Bilhassa uluslararası önemli dergilerde üniversitemizin adresi ile yayınlanmış makalelerin ortaya çıkmasında bu araştırma merkezimizin bir rolü olduğunu görüyoruz. İnşallah ASÜ yakında kurulacak Teknopark ile başka bir faza ve evreye geçecek. Biz YÖK olarak üniversitemize yaptığımız destekleri sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Özvar ve beraberindekiler daha sonra ASÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Özvar, burada, açılan merkezin Aksaray'a hayırlar getirmesini diledi.

Üniversitelerin topluma hizmet için bulunduğunu aktaran Özvar, "Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini bugün açıyoruz. Bu merkezin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. YÖK olarak üniversitelerimizde, başta sağlık olmak üzere birçok alanda halka dokunan hizmet anlayışıyla hareket eden birimlerin sayısının artmasını ve bu birimlerin kaliteli hizmet vermesini önceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Aksaray Üniversitesi, Erol Özvar, Aksaray, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde halka dokunan hizmet birimlerinin sayısının artmasını ve kaliteli hizmet vermesini önceliyor - Son Dakika

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