YÖK Başkanı Özvar, 185 mesleki programı kapsayan modeli tüm üniversitelere yayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, pilot olarak uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim Modeli'ni en kısa sürede tüm üniversitelere yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 208 üniversite, yaklaşık 6 milyon 300 bin öğrenci ve 190 bin akademisyenle Türk yükseköğretimi olarak Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda üçüncü sırada bulunduklarını söyledi.

Yükseköğretimde önceliklerinin niteliği artırmak olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitelerin toplumsal sorumlulukları kapsamında "Terörsüz Türkiye" hedefine bilimsel çalışmalarla katkı sunması gerektiğini belirtti.

Mesleki eğitimin dönüştürülmesi amacıyla İşletmede Mesleki Eğitim Modeli'ni hayata geçirdiklerini aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da başlattığımız pilot uygulama, yaklaşık 120 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsamaktadır. Pilot uygulamalardan elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda İşletmede Mesleki Eğitim Modeli'ni en kısa sürede bütün üniversitelerimize yaygınlaştıracağımızı buradan kamuoyuna duyurmayı arzu ediyorum. Modelin başarısı üniversiteler ile sektör arasındaki ilişkinin niteliğine ve sürekliliğine bağlıdır."

Bilimsel üretimin dünya sıralamalarındaki yerine de değinen Özvar, Türkiye'nin yayın sıralamasında 213 ülke arasında 15. sıraya yükseldiğini, en az iki Türk üniversitesinin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin yapay zeka teknolojileriyle iç içe olduğunu belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Üniversiteler yakın zamana kadar nitelikli derin bilgiyi bünyesinde tutan kurumlardı. Ancak bilginin insandan daha hızlı yayılması, bu bilgi tekelini büyük ölçüde kırmış bulunuyor. Bilgi transferi dönemi artık kapanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerimize beceri kazandıracak yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Yapay zeka araçlarını dijital uygulamalarla herkes çok iyi kullanıyor. Ancak kullandığımız bu araçların nereye kadar güvenilir olup olmadığını öğrenmek gerekiyor. Etik kurallara bağlanmayan yapay zeka kullanımları öğrencilere zarar verebilir. Üniversite yönetimlerine sesleniyorum, yapay zeka araçlarının nasıl en etkili şekilde kullanılabileceğine dair başta hocalarımıza olmak üzere mutlaka seminerler yapılmalıdır."

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise üniversitenin 44. akademik yılına ulaştığını belirterek, 18 fakülte, 9 enstitü ve 6 yüksekokulda 55 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğünü bildirdi.

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda 5 bin 300 uluslararası öğrenciye ulaştıklarını ve yabancı üniversitelerle temaslarını sürdürdüklerini anlatan Yılmaz, araştırma üniversitesi kategorisine yeniden dönmek için yayın ve proje üretiminde yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Törende, üniversiteye en yüksek puanla yerleşenler ile fakültelerini birinci sırada kazanan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.