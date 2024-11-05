YÖK Başkanı Özvar'dan "Türkiye-Mısır Üniversitesi" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK Başkanı Özvar'dan "Türkiye-Mısır Üniversitesi" açıklaması

YÖK Başkanı Özvar\'dan "Türkiye-Mısır Üniversitesi" açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Mısır Üniversitesinin kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.

05.11.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Mısır Üniversitesinin kurulması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, 4 Eylül 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi huzurunda imzalanan Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptının detayları değerlendirildi.

Özvar, görüşmeye ilişkin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Bu yıl eğitim öğretime başlanan Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi ve Türk dünyasına yönelik ortak üniversite kurulması çalışmalarına bir yenisini Mısır ile ekliyoruz. Türkiye-Mısır Üniversitesi kurulması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, ayrıca Türkiye'nin köklü üniversitelerinin Mısır'da şube açacaklarını bildirdi.

İstanbul'da ve Kahire'de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri "Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu" düzenleyeceklerini de açıklayan Özvar, şunları kaydetti:

"Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki işbirliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak. İki ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlayacak. Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarımızın iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda özellikle yapay zeka, bilişim ve sağlık eğitimi konularında işbirliği yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yol haritasını belirledik."

Ashour ile görüşmelerinde ayrıca yükseköğretim alanında yapılacak işbirliklerinin planlama ve koordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulmasını da planladıklarını bildiren Özvar, "Ziyaretimizin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni ve verimli bir dönemin başlamasına vesile olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Erol Özvar, Türkiye, ankara, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar'dan 'Türkiye-Mısır Üniversitesi' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 00:02:54. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan "Türkiye-Mısır Üniversitesi" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.