YÖK Başkanı Özvar, Mısır ve Türkiye'nin ortak üniversite kurma kararı aldığını söyledi

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AMER FOUAD SOLYMAN-MUHAMMED SEMİZ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu'nun Kahire'de ortak bir üniversite kurma kararı aldığını belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, AA muhabirine Mısır'a düzenlediği ziyaret ve Kahire'deki temasları hakkında açıklamada bulundu.

Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Eymen Aşur'un davetiyle Kahire'ye geldiklerini kaydeden Özvar, iki ülke arasında yüksek öğretim alanında daha önce imzalan protokol çerçevesinde iş birliği imkanlarının artırılmasını müzakere ettiklerini ifade etti.

Türkiye ve Mısır arasında yüksek öğretim alanındaki işbirliği protokolünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti sırasında imzalandığını hatırlatan Özvar, Mısır Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile YÖK'ün Kahire'de ortak bir üniversite kurma kararı aldığını açıkladı.

Özvar, Kahire'de açılması planlanan ortak üniversite hakkında şunları kaydetti:

"Türkiye ile Mısır arasında ortak bir işbirliği alanının nasıl olabileceğini tartıştık. Bu iş birliği alanlarından bir tanesi Türkiye ile Mısır arasında bir üniversite; bir Türk üniversitesinin Kahire'de kurulması idi. Biz YÖK olarak Mısır Yükseköğretim Bakanlığına meşhur büyük güçlü Türk üniversitelerinden bir veya birkaçının Kahire'de bir branş akademik dilinin açılmasını teklif ettik. Mısır Yükseköğretim Bakanlığı Türkiye'nin bu teklifini olumlu; müspet karşıladı ve bugün yaptığımız görüşmelerde ortak bir üniversite kurma konusunda birlikte çalışma kararı aldık."

Türkiye-Mısır ortak üniversitesinin kurulması amacıyla müşterek çalışma ve uygulama komitesi oluşturulacağını söyleyen Özvar, bu adımın Türkiye ve Mısır'ın yükseköğretim alanında son yıllarda atacağı en önemli adımlardan biri olacağını aktardı.

Özvar, iki ülkenin kurulacak bu komitede yer alacak isimleri ilerleyen süreçte açıklayacağını vurguladı.

Türk ve Mısır üniversiteleri arasında yılda bir forum düzenlenecek

Mısır Yüksek Öğretim Bakanı Aşur ile görüşmesinde Türk ve Mısır üniversiteleri arasında bir forum düzenlenmesi konusunu da ele aldıkları bilgisini veren Özvar, "Hem Türkiye'de hem de Mısır'da senede bir veya iki sefer her iki ülkenin üniversitelerini bir araya getirip burada gerek rektörlerin gerekse üniversitelerin öğretim elemanlarının bir araya gelerek fikirlerini tecrübelerini iyi örneklerini paylaşmalarına zemin olacak bir toplantı dizisi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Yükseköğretim Bakanı Sayın Eymen Bey nisan ayında bunun ilkini yapmayı teklif etti. İnşallah önümüzdeki yılın nisan ayında ilk kez Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özvar, Aşur ile görüşmesinde, iki ülke üniversitelerinin müşterek projeler geliştirmesi konusunu da değerlendirdiklerini belirterek, "Gerek Mısır'da gerek Türkiye'de Yükseköğretim Bakanlığı ile YÖK Başkanlığının nezaretinde öğretim elemanlarımıza projeler teklif edeceğiz. Türkiye'nin ve Mısır'ın öncelik verdiği bilimsel alanlarda üreteceğimiz projelerde karşılıklı olarak hem Türk hem Mısırlı öğretim elemanları ve araştırmacılar çalışma fırsatı bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı Bakan ile Mısır tarihi, kültürü ve medeniyetine yönelik Türkiye'deki üniversitelerde bazı program ve merkezlerin açılması konusunu konuştuklarını kaydeden Özvar, Mısır'da da Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki mevcut bölümlerde Türkiye'den uzmanlar ve profesörlerin görevlendirilebileceğini değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.