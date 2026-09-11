YÖK Başkanı Özvar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar, rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile görüşerek, üniversitede yürütülen çalışmalar, yeni projeler ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rektörlük makamındaki görüşmenin ardından kampüsün çeşitli alanlarını ziyaret eden Prof. Dr. Özvar, "Spor Dostu Kampüs" başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Özvar, ziyaret kapsamında üniversitenin akademisyenleriyle de bir araya gelerek görüş ve değerlendirmelerini dinledi.