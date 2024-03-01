YÖK Başkanı: Türkiye yüksek öğretimde en fazla yatırım yapan ülkelerden biri - Son Dakika
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YÖK Başkanı: Türkiye yüksek öğretimde en fazla yatırım yapan ülkelerden biri

YÖK Başkanı: Türkiye yüksek öğretimde en fazla yatırım yapan ülkelerden biri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin son yıllarda yüksek öğretimde dünya ölçeğinde başarılar elde ettiğini ve en fazla yatırım yapan ülkeler arasında olduğunu söyledi. Özvar, üniversitelerin uluslararasılaşması ve yeni misyonlar kazanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

01.03.2024 16:10
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son yıllarda yüksek öğretimde dünya ölçeğinde başarılar elde etmeye başlayan Türkiye'nin, bu alanda en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Senato Toplantısı'na katılan Özvar, yaptığı konuşmada, üniversiteleri ziyaret etmeyi, akademisyenlerle bir araya gelerek YÖK'ün yüksek öğretime dair perspektifini paylaşmayı ve üniversiteler hakkında bilgi almayı önemsediklerini ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda yüksek öğretimde oldukça iyi bir seviyeye ulaştığını dile getiren Özvar, "Türkiye son yıllarda yüksek öğretimde dünya ölçeğinde önemli başarılar elde etmeye başlamış ülkelerden bir tanesi. Bu bakımdan dünyada yüksek öğretime en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Bu yatırımlarla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarları, hükümetleri döneminde yeni üniversitelerin açılması, altyapının sağlamlaştırılması, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli beşeri sermayenin artması gibi pek çok alanda önemli gelişmeler kaydedildi." diye konuştu.

Özvar, tüm dünyada yüksek öğretime erişmek isteyen genç nüfusta büyük bir artışın olduğuna dikkati çekerek, bununla birlikte üniversitelerin de değişim yaşadığını, toplumun geniş kesimlerine hizmet veren bir kimlik kazandığını vurguladı.

"Türkiye bu uluslararası küresel eğilimi yakalamıştır"

Türkiye'de de üniversitelerin artmasıyla bu küresel eğilimin yakalandığını anlatan Özvar, üniversitelerin kalitesi, akademisyenlerin, öğrencilerin süreci, yatırımların karşılığının alınması gibi tartışmaların Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yaşandığını kaydetti.

Çin'in son 30 yılda yüksek öğretim kurumlarını en çok artıran ülkelerin başında geldiğine işaret eden Özvar, "Üniversite öğrenci sayısını da 20 senede 4,5 kat artırıyor. Bu artışın, yatırımın üniversitelere biçilen misyon ve rolle alakalı olduğu söylenebilir. Türkiye de üniversite ve öğrenci sayılarındaki artış ile başarı arasında ilişkiyi muhafaza eden ülkelerden bir tanesidir. Türkiye bu uluslararası küresel eğilimi yakalamıştır." ifadelerini kullandı.

Özvar, yüksek öğretim alanındaki gelişmelerin ve çalışmaların üniversitelere de yeni misyonlar ile görevler kazandırdığını aktardı.

"Bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez"

Son yıllarda üniversitelerin uluslararası hale geldiğini hatırlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Türk üniversitelerinin bünyesinde bulundurduğu, liderlik, rehberlik yaptığı uluslararası öğrenci sayıları önemli bir düzeye gelmiştir. Bugün dünyanın ilk 10 ülkesi arasında, Avrupa'da ilk 5'tedir. Her ne kadar son zamanlarda bir yabancı düşmanlığı çıkartılmak istense de bu topraklarda yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bu topraklar GDO'lu tohumlara yabancıdır. Doğru da bulmayız bunu. Türkiye'nin çıkarlarını doğrudan suikast eden bir yaklaşım olarak buluruz. Bunu asla tartışmayız. Bu dışarıdan beslenen, finanse edilen bir akımdır. Asla sıcak bakmıyoruz. Üniversitelerimizde bu tür şeyler yoktur. Yapanlara da müsamaha gösterilmesini istemiyoruz."

Özvar, Akdeniz Üniversitesinin akademik üretkenlik, uluslararası yayın ve öğretim üyelerinin ortaya koyduğu eserler bakımından önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise üniversite de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Göreve geldiği günden bu yana araştırma üniversitesi olma hedefiyle çalıştıklarını anlatan Özkan, Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı'na dahil edilme sevincini yaşadıklarını söyledi.

Toplantının sonunda Özvar, öğretim üyelerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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