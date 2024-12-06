YÖK Başkanı: Üniversiteler Bölgesel Kalkınmada Önemli Rol Oynamalı

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YÖK Başkanı Özvar: "Yeni açılan üniversitelerimizin üzerine düşen en önemli görevlerden biri bölgesel kalkınmada rol oynamak"

-"Üniversiteler her bir ülke için fevkalade önemli, stratejik kurumlar haline gelmiştir"

"Yüksek öğretimdeki bu genişlemenin, genişlemenin sebebi boş değildir"

"Düşüncemiz yüksek öğretimde öğrencilerimizin mezun olduklarında en az B2 düzeyinde İngilizce bilerek mezun kılmak"

ÇORUM - Çorum'da, Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gençlik Sohbetleri'nde öğrencilerle bir araya gelen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, " Türkiye'deki üniversitelerin, bilhassa Anadolu'da yayılan üniversitelerin sorumlulukları çok büyük. Sadece öğrencileri yetiştirmek, onlara yeni beceriler kazandırmakla sınırlı değildir. Yeni açılan üniversitelerimizin üzerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi bölgesel kalkınmada rol oynamak, bölgesel kalkınmaya destek vermek" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenen Gençlik Sohbetleri programında öğrencilerle bir araya geldi. Hitit Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmaya, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, rektör yardımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Öğrencilere ilham olacak önemli şahsiyetleri üniversitemizde ağırlıyoruz"

Programın açılışında konuşan Hitit Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "İki yıl öncesinden itibaren, korona virüs sürücünden çıkar çıkmaz deprem depresyonunu yaşayan bir ülke ortamında öğrencilerimizin hem ileriye dönük ümitlerini yeşertmek, canlı tutmak hem de önemli rol model olacak ve ufuk açıcı sohbetleriyle bize değer katacak, öğrencilere ilham olacak önemli şahsiyetleri, Gençlik Sohbetleri serisi içerisinde davet ettik. Sizleri de bugün YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı Gençlik Sohbetleri kapsamında ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

"Yüksek öğretimdeki bu genişlemenin, genişlemenin sebebi boş değildir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de yeni açılan üniversitelerin önemli bir misyonunun olduğunu belirterek, "90'lardan sonra bütün dünyada meydana gelen en önemli değişikliklerin başında hizmet ettiği kitlenin elit olmasının ötesine geçerek bütün toplum kesimlere hizmet eden birer kurum haline gelmesidir. Bunun sebebi, bütün dünyada okur yazar oranlarının yükselmesi ve akabinde ortaöğretimde okullaşma oranlarının bütün dünyada çok artmasıdır. Türkiye de bu gelişmenin içinde, bunu başaran ülkelerden bir tanesidir. Ortaöğretimdeki artan yaygınlaşma ve daha fazla öğrencinin ortaöğretim eğitimi alması, üniversiteleri bütün toplumsal kitlelerin hizmetine açılmasına yönlendirmiştir. Tam da bu talebi karşılamak üzere üniversite sayılarında Amerika'da, Fransa'da, Çin'de, Japonya'da olduğu gibi Türkiye'de artış olmuştur. Bütün dünyada olduğu gibi üniversite sayılarının artışı ile birlikte ister istemez başka tartışmalar da gündeme gelmiştir. Bu kaçınılmaz, zaten olması gereken tartışmalar. 'Acaba yeni kurduğumuz üniversitelerin akademik performansını, başarısını eski üniversitelerin seviyesine nasıl getirebiliriz' gibi bir tartışma çıkmıştır. Bu sınama bütün dünya ülkeleri için geçerlidir. Türkiye'de buna vaktinde karşılık veren ülkelerden bir tanesidir. 80'li yıllardan itibaren bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler çalışan kesimden daha nitelikli emek, daha rafine emek, daha güçlü beceri ve yetkinlikler talep etmesi üniversitelerin artmasına, üniversite öğrencilerinin sayısının yükselmesine, üniversitelerde okumak insanların sayısının da artmasına sebebiyet vermiştir. Dünyadaki önemli dönüşümü çok daha nitelikli, dijital becerileri gündeme alan, pazı günün yanında aktüel becerileri zorlayan yeni iş alanlarının, sektörlerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu gelişmeler, becerilerin de güncellenmesini gerekli kırmıştır. Dolayısıyla yüksek öğretimdeki bu genişlemenin, genişlemenin sebebi boş değildir. Üniversiteler her bir ülke için fevkalade önemli, stratejik kurumlar haline gelmiştir" dedi.

"Türk üniversiteleri bu açıdan bölgeye, mahalline katkı veren üniversitelerdir"

"Türkiye'deki üniversitelerin, bilhassa Anadolu'da yayılan üniversitelerin sorumlulukları çok büyük" ifadelerine yer veren Özvar, "Sadece öğrencileri yetiştirmek, onlara yeni beceriler kazandırmakla sınırlı değildir. Yeni açılan üniversitelerimizin üzerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi bölgesel kalkınmada rol oynamak, bölgesel kalkınmaya destek vermek. Belki de üniversitelerden beklenen en önemli misyonlardan bir tanesidir. Türk üniversiteleri bu açıdan bölgeye, mahalline katkı veren üniversitelerdir" diye konuştu.

"En önemlisi sizin ortaya koyduğunuz performans ve üretkenliktir"

Üniversite öğrencilerinin kendisini geliştirmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Özvar, "Üniversiteyi inşa ettiğimiz gibi hocaları da yeni açtığımız zannediliyor. Böyle bir şey yok. Yine diğer üniversitelerde hangi hocalarımız, hangi kalitede görev yapıyorsa bu üniversitelerimiz de o kalitede eğitim yapıyor. Üniversitelerin itibarına yönelik yapılan, biraz ağır da kaçan sıfatların kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bu yanlış bir tutumdur. Üniversitelerimiz arasında bir ayrım yoktur. Başarı ancak yaptıklarınızla ölçülür. Ne kadar başarırsanız o kadar iyisiniz demektir. Sizin hangi üniversiten mezun olduğunuz ikinci planda. Onun için, isimden, sıfattan, amblemden önce sizin ortaya koyduğunuz performans ve üretkenliktir" şeklinde konuştu.

"Düşüncemiz yüksek öğretimde öğrencilerimizin mezun olduklarında en az B2 düzeyinde İngilizce bilerek mezun kılmak"

Üniversite öğrencileri için geniş çaplı bir anket yaptıklarını ve öğrencilerin en çok yabancı dil açığını kapatmak istedikleri yönünde cevap verdiklerini belirten Özvar, "Biz yabancı dil konusunda öğrencilerimizin, uluslararası standartta, mezun olana kadar B2 İngilizce bilir şekilde nasıl mezun olur diye epeydir bir zaman düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışma içerisinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yükseköğretimde yabancı dil öğretimi ile ilgili uluslararası bir standart, yabancı dille eğitim veren programlar dışında mevcut değil. İnşallah bununla ilgili bir standart getireceğiz. İnşallah düşüncemiz yüksek öğretimde öğrencilerimizin mezun olduklarında en az B2 düzeyinde İngilizce bilerek mezun kılmak" ifadelerini kullandı.

Rektör Öztürk, Özvar'a üniversitelerdeki İngilizce eğitiminin yaygınlaşması için düşünülen proje için pilot üniversite olabileceklerini söyledi.

Özvar, konuşmasının devamında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program, Rektör Öztürk'ün Özvar'a hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.