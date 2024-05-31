Yok böyle sevgi, bulana altın değerinde ödül - Son Dakika
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Yok böyle sevgi, bulana altın değerinde ödül

Sivas'ta 4 senedir evladı gibi baktığı 'Mutlu' adlı kedisi kaybolan hayvan sever kedisini bulana ödül vadetti. Zeliha Tuna, kedisini bulana 3 bin lira ödül vereceğini belirtti. Kedisi Mutlu'yu bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

31.05.2024 20:46
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Yok böyle sevgi, bulana altın değerinde ödül

SİVAS - Sivas'ta 4 senedir evladı gibi baktığı 'Mutlu' adlı kedisi kaybolan hayvan sever kedisini bulana ödül vadetti.

Sivas'ta yaşayan Zeliha Tuna yaklaşık 4 yıl önce sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplendi. Tuna, 'Mutlu' adını verdiği kediyi 4 yıl adeta çocuğu gibi baktı. Mevlana Mahallesi Buhara sokaktaki evlerinden kaybolan 'Mutlu' için arama çalışması başlatan hayvan sever Tuna, her yerde aramasına rağmen değer verdiği kedisini bir türlü bulamadı. Kedisinden bir haftadır haber alamadığını ve büyük üzüntü yaşadığını belirten Tuna kedisi 'Mutlu'yu bulana 3 bin lira ödül vereceğini ifade etti.

"Mutlu çok masumdu"

Kedisi Mutlu'yu dört buçuk yıl önce arabanın altında 2 aylıkken bulduklarını ifade eden Tuna, "Daha çok küçüktü, etrafında köpekler vardı ve çok ağlıyordu. Kızımla oğlum arabanın altından çıkarmaya çalıştılar. Bir buçuk iki saat kadar uğratışlar, apartmandan da yardım edenler oldu. Hep birlikte uğraştılar çıkardık. Mutlu sonrasında bizimle birlikte oldu. Şimdi dört buçuk yaşında bebekliğinden itibaren bizimleydi. Çok sakin, çok uysal bir kedidir. Hiç dışarı çıkmaz balkona çıktığında bile hava rüzgarlı olduğu zaman korkar içeri kaçar. Sinekten korkar, arıdan korkar her şeyden korkan bir hayvandır. Aldığımız zaman çok küçüktü. Çok cana yakın, çok uysal. Bütün sokak hayvanlarını kedileri, köpekleri çok seviyoruz ama Mutlu çok çok masumdu" dedi.

Dört gözle kedisinin bulunmasını bekliyor

Kedisi Mutlu'yu bulana 3 bin TL ödül vereceğini belirten Tuna, "Şu an 3 bin diyorum ama bulunduğu zamanki mutluluğumuzla, 5 bin, 10 bin hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Her yerde arıyoruz el ilanları bastırdık, çevrede her yere dağıttık, her yere yapıştırdık. Sağ olsunlar çok duyarlı insanlar var. Sabah akşam Mutluya benzettikleri hayvanların fotoğrafları atıyorlar. Ama maalesef 6 gündür hiçbir şekilde bulamadık. Ama vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Ondan vazgeçememem, çok seviyorum aramaktan vazgeçmeyeceğim. İnşallah birisi almıştır. Cins bir kedi değil ama çok güzel bir kedi, birisi evine almışta olabilir. Eğer bizi de görüyorsa, o benim evladım gibi çocuklarım için de kardeş gibilerdi çocuklarımda 6 gündür hepimiz perişan olduk. Sadece bizim aile değil hem binadakiler, hem akrabalar, bütün tanıdık eş dost herkes arıyor şu an herkes arıyor herkes çok yardımcı oldular. Eğer biriside bulduysa rica ediyorum bizi kavuştursun birbirimize" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, kedi, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yok böyle sevgi, bulana altın değerinde ödül - Son Dakika

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