YÖK, KKTC'de Yükseköğretim Bilgi Sistemi Kuracak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin (YÖKSİS) bir benzerini buradaki Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK yetkilileriyle birlikte ele alarak KKTC'de inşa edeceğiz. Bunun çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüyoruz, sonuna geldik." dedi.

Özvar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Lefkoşa'da bulunduklarını belirten Özvar, iki ülkenin yükseköğretim alanındaki işbirliğinin değerlendirilmesi ve daha ileriye taşınması doğrultusunda ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

KKTC üniversitelerinin çok önemli faaliyetlerinin bulunduğunu, YÖK olarak desteklemeyi arzu ettiklerini dile getiren Özvar, yükseköğretim kurumlarının uluslararası tanınırlığı noktasında üniversitelere önemli görevler düştüğünü anlattı.

KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı için her türlü kurumsal, idari ve mevzuat desteğini verdiklerini vurgulayan Özvar, "Bildiğiniz üzere KKTC'de üniversitelerin bilhassa uluslararası öğrencilerle ayakta kaldığını söylememiz lazım. Pek çok ülkede KKTC üniversitelerinin vermiş olduğu diplomalar tanınmaktadır. Biz de Yükseköğretim Kurulu olarak bilhassa Türkiye'de yürüttüğümüz kalite süreçlerine buradaki üniversitelerimizin katılımını özellikle teşvik ediyoruz." dedi.

Ayrıca, Ada'daki üniversitelerin kalite süreçlerinin daha bağımsız mekanizmalara bağlanmasını önemli bulduklarının altını çizen Özvar, üniversitelerin kendi vatandaşları kadar uluslararası öğrenci hareketliliğine de hizmet edebilmesi ve bu hareketlilikten yararlanabilmesinin gerektiğini belirtti.

"Kontenjanlar konusunu değerlendirmiş olduk"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'de faaliyet gösteren üniversitelerin önemli bir kısmına ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavları dahilinde kontenjan tanımlandığını, ziyarette bu konunun da ele alındığını dile getirdi.

En önemli desteklerden birinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına sağladıkları kontenjanlar gibi buradaki üniversitelere de kontenjan tanımlanması olduğunu söyleyen Özvar, şöyle konuştu:

"Böylelikle Türkiye'de bir üniversiteyi tercih etmeyen, yurt dışında okumak isteyen Türk gençlerinin de burada eğitim almasına fırsat vermiş oluyoruz. Bu kontenjanlar konusunu da birlikte değerlendirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu, ortaya koyduğu vizyon, bilhassa Türkiye ile KKTC arasında yükseköğretim alanında, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde ortaklıkların iyice derinleştirilmesidir. Türkiye'deki yükseköğretim kültürü ile Ada'daki kültürün bağlarını artırmak, bizlerin en önemli hedefleri arasında bulunmaktadır."

Özvar, YÖK olarak Ada'daki üniversitelerin planlama ve denetiminden sorumlu KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kuruluna (YÖDAK) her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Ortak vizyon, ortak gelecek demek"

Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Türk dünyası yükseköğretim alanının inşa edildiğine dikkati çeken Özvar, Türkiye'nin üye ülkelerle bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Türk Dünyası Üniversiteler Birliği'ne geçen yıl itibarıyla KKTC'den iki üniversitenin kabul edildiğine işaret eden Özvar, "Türkiye olarak KKTC'deki üniversitelerimizin Türk dünyası yükseköğretim alanı içerisinde de diğer üniversiteler tarafından tanınması yani buradaki üniversitelerimizin oradaki yükseköğretim alanı içerisinde de bilinmesi, akreditasyon koşullarının yerine getirilmesi konusunda destek veriyoruz ve bu sayının da artırılması için inşallah bundan sonra da destek vermeye devam edeceğimizi söylemek isterim." diye konuştu.

Özvar, KKTC'deki üniversitelerin farklı coğrafyalarda da bilinir hale gelmesi ve uluslararası öğrencilerin daha fazla tercihte bulunmasının hedefleri arasında yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak bunun için de burada yapılması gereken ev ödevleri var. Bu ev ödevlerinin başında öğrenci memnuniyeti geliyor yani öğrencilerin en başta barınma sorunu, ulaşım sorunları ve yaşam koşulları fevkalade önem arz eden konular. Bu konularda atılacak adımların hiç şüphe yok ki gerek öğrenci sayılarını gerekse öğrencilerin kalitelerini mutlaka artıracağı inancını taşıyorum. Bu noktada gördüğüm ve gözlemlediğim bir gelişmeyi de memnuniyetle ifade etmek isterim ki KKTC'deki üniversite yönetimleri, rektörleri bu konuda Yükseköğretim Kuruluyla hemfikirler. Yükseköğretim Kurulunun ortaya koyduğu vizyonu paylaşıyorlar. Bu, çok önemli çünkü ortak vizyon, ortak gelecek demek. Ortak gelecek, bütün üniversitelerimizin aynı anda kalkınması demek."

"Kayıt başvuru koşulları tamamen dijitalize edilip güven altına alınmıştır"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, en önemli gündem maddelerinden birisinin KKTC'deki üniversitelerin dijital dönüşümüne destek vermek olduğunu söyledi.

Kurul olarak dijital dönüşüme öncelik verdiklerine dikkati çeken Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu amaçla Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin bir benzerini buradaki Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK yetkilileriyle birlikte ele alarak KKTC'de inşa edeceğiz. Bunun çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüyoruz ve sonuna geldik. YÖKSİS, burada da inşallah kurulmuş olacak ve KKTC, yükseköğretim dijital yönetimini bir üst seviyeye çıkarmış olacak."

Özvar, gündemde olan güney tarafına göç amacıyla gelip gidiş ile sahte başvuru evrakı şikayetlerinin yeni kurdukları sistemle büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Başvuru kabul evrakında uygulamanın hayata geçmesiyle herhangi bir sahteciliğin söz konusu olamayacağına işaret eden Özvar, "Kayıt ve kayıt başvuru koşulları tamamen dijitalize edilip güven altına alınmış vaziyettedir. Bu açıdan bugüne kadar başvurular ve sahtelik konusunda bir tane bile şikayet gelmemiştir, gelmemektedir. Bu, çok önemli bir adım oldu. Geçtiğimiz sene yaşanmış bazı sıkıntılar vardı. Aslında bu sıkıntılar da bir milat olmuş oldu." diye konuştu.