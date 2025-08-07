YÖK, "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
07.08.2025 17:36
YÖK'TEN "SAHTE DİPLOMALI AKADEMİSYEN" İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

Türkiye'de gündeme bomba gibi düşen sahte diploma skandalında her gün yeni gelişme yaşanırken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçti. YÖK, 400 akademisyenin diplomasının sahte olduğunu iddia eden kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

"ŞÜPHELİ SIFATIYLA İŞLEM YAPILAN HİÇBİR AKADEMİSYEN YOK"

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı bildirildi.

Soruşturmada, sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ve bu kişilerin de öğretmen statüsünde olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. 2 kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır. '400 akademisyenin usulsüz atandığı' yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir. Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür. Nitekim soruşturma da bir dış ihbarla değil, bizzat bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatılmıştır. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 6462948a:
    iddiayı araştırmak yerine iddia edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar yök başkanının da diplomasına bakılsın bence 33 4 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    YÖK ü yönetenide yöke atama yapanıda yargılamak gerekiyor.Var olan bir yolsuzluğu nasıl örteceklerini şaşırdılar ki olayı ortaya çıkaranları suçlamaya çalışıyorlar.Bu diploma işi kadrolaşmak için iktidar içerisinden yönetilen bir olay olmalı ki olayı örtbas etmek için ortaya çıkaranları yargılamaya kalkıyorlar. 13 2 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    bunların zaten bişey yapacagı yok beklenmez de. sadece devran dönerse yeni iktidar gelirse ozaman araştırılır. buvsahtekarlıklar 0 1 Yanıtla
  • Ali Kolamuç:
    Allah'tan korkun adamın diplomasi sahte diyin 90 yılına kadar araştırma yaptınız ipin ucu size dokununca suç duyurusunda bulunuyorsunuz sizin hicmi Allah inancınız yök 0 1 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Eğer asılsız ise milletin yıllardır verdiği emeğe iftira atana çok ağır ceza verilmeli. Ama iftira atalarda uyanık. 400 akademisyen diyorlar isim veremiyorlar. İsim verseler direk ceza alacaklarını biliyorlar. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
