YÖK'ten Savunma Sanayi İçin Akademik Destek

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, savunma sanayi sektöründe yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanların artmasını arzu ettiklerini belirterek, "Doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmalıdır." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi Etkinlik Merkezinde düzenlenen "ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite-sektör işbirliğini desteklemek üzere atılan her adımı kıymetli bulduklarını, programın Türkiye'de üniversiteler ile savunma sanayii arasında geliştirdikleri bir işbirliği modeli olarak öne çıktığını söyledi.

ASELSAN Akademi Programının, Yükseköğretim Kurulunun himayelerinde imzalanan bir protokole istinaden hayata geçirildiğini belirten Özvar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilan edilen araştırma üniversitelerinden 4'ünün programa dahil olduğunu ve güz döneminde 90 öğrenciyle programın fiilen başladığını kaydetti.

Özvar, "Bu program, birden fazla üniversitenin bir sanayi kuruluşu ile tek bir platform üzerinden işbirliği yaptığı eşsiz bir oluşumdur. Programın ilk paydaşları Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere 4 araştırma üniversitemiz olmuştur. Şimdi bu programa Hacettepe Üniversitemizin de dahil olmasıyla üniversite sayısının 5'e ulaşması memnuniyet verici bir gelişmedir." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün programın başladığı dönemde Gebze Teknik Üniversitesinin rektörü ve bu çalışmaların detaylarına hakim olduğunu belirten Özvar, şimdi ise Görgün'ün hem Savunma Sanayii Başkanı hem de Yükseköğretim Kurulu üyesi olarak yükseköğretime ve üniversite-sektör işbirliğine katkı vermeye devam ettiğini anımsattı.

Programın bugüne kadar üniversiteler ile ASELSAN arasındaki bilgi ve teknoloji paylaşımına büyük katkılar sağladığını ve savunma sanayisinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerin başarıya ulaşmasında kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Özvar, programın ASELSAN'ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Özvar, şunları söyledi:

"Üniversitelerimizin öğretim üyeleri, doğrudan endüstri projelerine dahil olmakta, tecrübelerini zenginleştirip ülkemizin eğitim ve teknolojisine katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan çalışanların, ASELSAN'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak savunma sanayi alanında yüksek lisans ve doktora tez ve araştırma konularında eğitim alması ve program sayesinde akademik yeterliliğe kavuşmaları sağlanmaktadır. Bütün bu gayretler, yeni savunma projelerinin geliştirilmesine ve savunma sanayi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesine ivme kazandırmaktadır."

"20 üniversitemizde yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni ön lisans ve lisans programı açtık"

Disiplinler arası bir program olarak tasarlanan Yapay Zeka Yüksek Lisans Programının, ASELSAN Akademi ve Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliği ile 2023-2024 Bahar döneminde açıldığını belirten Özvar, bu işbirliğiyle ASELSAN çalışanlarının yapay zeka teknolojisini, yürütülen projelerde daha etkin kullanabilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Disiplinler arası bir program olan Yapay Zeka Yüksek Lisans Programının İstatistik, Hukuk, Matematik, İşletme ve Endüstri Mühendisliği gibi alanlardan mezun ASELSAN çalışanları tarafından da tercih edildiğini belirten Özvar, bunun dikkate değer ve takdire şayan bir gelişme olduğunu ifade etti.

YÖK olarak yapay zeka alanına özel bir önem atfettiklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bu alanda ilgili lisans ve lisansüstü programlarına ağırlık vermeye zaten başlamıştık. Bu yıl çok daha önemli bir adım atarak 20 üniversitemizde yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni ön lisans ve lisans programı daha açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, yapay zeka alanında ülkemizin çok ciddi bir kapasite oluşturacağına ve bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri kaynağının yetişmesine katkı vereceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin yapay zeka alanında oluşturacağı teknolojik birikim ve beşeri kaynak başta ASELSAN olmak üzere tüm savunma sanayi sektörümüze destek sunacaktır. Bu alanda üniversite ve sektör arasında birlikte yapılabilecek çok fazla işin olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan birlikte çalışmaya ve kapasitemizi geliştirmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. ASELSAN'la lisansüstü programlara ilişkin başlattığımız inisiyatif çok önemli ve bunu başta savunma sanayimiz olmak üzere farklı sektörlere yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz."

"Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanların artmasını arzu ediyoruz"

ASELSAN Akademinin ilk yüksek lisans mezununu Haziran 2019'da, ilk doktora mezununu ise Mart 2022'de verdiğini belirten Özvar, ASELSAN Akademi'nin toplam mezun sayısının, 426'sının yüksek lisans, 9'unun doktora olmak üzere 435'e ulaştığını söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi sektöründe yüksek lisans ve doktora derecesine sahip çalışanların artmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmak zorundadır. Bu bakımdan Yükseköğretim Kurulunun doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışmayı başlattığını da bu vesileyle duyurmak isterim. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar, sadece üniversitelere öğretim elemanı değil, aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir. Başta müfredat çalışmaları yapacağız ve uygulamaya yönelik sektör ve iş dünyasının temsilcileriyle beklentiler toplanacaktır. Artık doktora mezunlarının üniversite dışında çok daha geniş bir alanda hizmet vermesini, ülkemiz ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini canıgönülden arzu ediyoruz."

Araştırma üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversitelerin uygun bulunması durumunda programa dahil olmasının öğrenci ve akademisyenler genelinde bir heyecan uyandıracağını belirten Özvar, çalışmalara katkı sağlayabilecek bütün üniversitelerin önerilerine de açık olduklarını, ASELSAN Akademi gibi bir başka projeyi, Üniversite-Savunma Sanayi AR-GE Networkünü kurmayı konuşmanın vakti geldiğini ifade etti.