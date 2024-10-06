YÖK'ten 'Sistem Değişiyor' Açıklaması - Son Dakika
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YÖK'ten 'Sistem Değişiyor' Açıklaması

YÖK, üniversite sistemi değişikliği iddialarını yalanladı, böyle bir çalışmanın olmadığını duyurdu.

06.10.2024 13:47
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversite sistemi değişiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Kurul tarafından yürütülen böyle bir çalışmanın bulunmadığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında "Üniversite sistemi değişiyor" haberinin yayımlandığı belirtildi.

Haberin gerçeği yansıtmadığı, Kurul tarafından yürütülen böyle bir çalışmanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanlığında Kurul'un yaptığı sunumda yükseköğretim hayatının üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülen ihtisaslaşma programını uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konularının ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar ve üyeler tarafından gelecek 30 yılda dünyada ve Türkiye'de yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulunun geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin hazırlıkları ve projeleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiği aktarıldı.

Toplantının gelecek günlerde devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde haberde bahsi geçen konular yer almamıştır. Yükseköğretim Kurulunu yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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