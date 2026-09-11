YÖK'ün stratejik teknoloji programında 550 doktora öğrencisi araştırma görevlisi olacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nda kontenjanların alan bazlı dağılımı belli oldu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre programın ilk yılında 550 doktora öğrencisi, araştırma üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek.

Bu kapsamda yapay zeka ve akıllı sistemler için 222, bilişim teknolojileri için 144, siber güvenlik için 108, donanım ve bilgisayar sistemleri için 76 kontenjan belirlendi.

Toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 40'ı yapay zeka alanına, yaklaşık yüzde 26'sı bilişim teknolojilerine, yaklaşık yüzde 20'si siber güvenliğe, yaklaşık yüzde 14'ü de donanım ve bilgisayar sistemlerine ayrıldı.

Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı, farklı lisans programlarından mezun gençlere öncelikli teknoloji alanlarında doktora yapma imkanı sunuyor. 5 yıllık program kapsamında toplam 3 bin genç araştırmacının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Programa kabul edilenler, doktora eğitimlerini sürdürürken araştırma üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Böylece doktora eğitimlerinin ilk aşamalarından itibaren akademik çalışmalara katılmaları ve uzun vadeli araştırma kariyerine yönelmeleri sağlanacak.

Başvurular 22 Eylül'e kadar sürüyor

Adaylar, başvurularını 22 Eylül'e kadar YÖK'ün Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Adaylara ilan edilen programlar arasından en fazla iki farklı alandan toplam 5 tercih hakkı tanınacak.

Merkezi yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 28 Kasım'da yapılacak.

Başvuru şartları, kontenjanlar, tercih ve değerlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, YÖK'ün resmi internet sitesinde yer alıyor.

Disiplinler arası araştırmaları güçlendirecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın ülkenin öncelikli teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Programla, gençlerin araştırma kariyerine erken aşamada yönlendirilmesini ve doktora eğitiminin araştırma görevliliğiyle birlikte yürütülmesini hedeflediklerini ifade eden Özvar, farklı lisans programlarından mezun gençlerin de belirlenen koşullar doğrultusunda programa başvurabilmesinin, disiplinler arası araştırmaları güçlendireceğine dikkati çekti.

Özvar, program kapsamında yetişecek araştırmacıların Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik üretim kapasitesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Bilim ve teknoloji alanlarında araştırma kariyeri hedefleyen gençlere çağrıda bulunan Özvar, programın önemli bir fırsat olduğunu belirtti ve başvuru şartlarını taşıyan gençlere bu imkanı değerlendirmelerini tavsiye etti.