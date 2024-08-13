YÖK ve ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı

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(ANKARA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YSK yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. YÖK Başkanı Özvar, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98,8, ön lisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilir.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kontenjanların doluluk oranını paylaşan Özvar, devlet üniversitelerinde yeni açılan "yapay zeka" ve "bilişim" programlarında boş kontenjan olmadığını söyledi. Özvar'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor. Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım."

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını şu sözlerle duyurdu:

"Kıymetli adaylar, 2024-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreçleriyle ilgili açıklamaları dikkatle takip edin."