Yoksulluk ve Açlık Sınırı Alarm Veriyor

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) raporuna göre, 26 bin 149 lira olan açlık sınırı ve 90 bin 450 liraya yükselen yoksulluk sınırını hatırlatarak, "Bir vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapması gereken harcama 872 lirayı buluyor. Vatandaşını açlığa mahkum edenSsaray ise dakikada 47 bin lira harcamaya devam ediyor. Saray'ın dakikada harcadığı parayla asgari ücretli 2 ay, emekli 2,5 ay geçinmeye çalışıyor. Yani iktidarın kötü ekonomi politikalarıyla vatandaşımız artık yoksul bile değil, karnını doyuramaz noktaya geldi" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, açlık ve yoksulluk sınırındaki artışa dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığının harcamalarını da hatırlatan Başevirgen, konuya ilişkin açıklama yaptı.

BİSAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2025 Dönem Raporu verilerini paylaşan Başevirgen, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı Ağustos 2025 için 26 bin 149 lira olarak hesaplandı. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Yoksulluk sınırı 90 bin 450 lira olarak hesaplandı. Yani iktidarın kötü ekonomi politikalarıyla vatandaşımız artık yoksul bile değil, karnını doyuramaz noktaya geldi" dedi.

Diğer ihtiyaçlarında hesaba katıldığında bir ailenin yapması gereken harcamaları da gündeme getiren Başevirgen, şunları kaydetti:

"Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 7 bin 347 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 6 bin 969, 15-18 yaş bir genç için 7 bin 281, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 553 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 26 bin 149 lirayı buluyor. Bu tutar bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 90 bin 450 liraya buluyor.

"Sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama 872 lirayı buluyor"

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 42 bin 234 lira. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı da 42 bin 234 liraya kadar ulaştı."

Son olarak Cumhurbaşkanlığı harcamalarını da eleştiren Başevirgen, şöyle devam etti:

"BİSAM'ın araştırmasına göre, günlük harcamalarda Ağustos 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 272 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 219 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 164 lira olarak gerçekleşti. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 78 oldu. Katı yağ ve sıvı yağ için ise 43 lira masraf yapılması gerekiyor. Yumurta için 14, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 21 lira harcama yapılması gerekmektedir. Yani sağlıklı ve dengeli beslenmek için günlük yapılması gereken harcama 872 lirayı buluyor. Vatandaşını açlığa mahkum eden Saray ise dakikada 47 bin lira harcamaya devam ediyor. Saray'ın dakikada harcadığı parayla asgari ücretli 2 ay, emekli 2,5 ay geçinmeye çalışıyor. Saray vicdansız politikalarıyla artık vatandaşımızı yoksullaştırmanın da ötesine geçti, vatandaşımızın karnı aç kalsın istiyor."