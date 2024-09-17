Yol Verme Kavgası: Bir Şahıs Tutuklandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trafikteki iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgasında, gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde M.S. (25) ile H.K. (40) arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı.

Araçlardaki yolcuların da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Sürücü H.K'nin otomobilindeki N.K. (57) kavga esnasında gözüne aldığı darbeyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin görme bozukluğu yaşadığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.S, sevk edildiği Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde karşı karşıya gelen iki araç sürücüsünün bir süre tartıştığı, otomobil sürücüsünün geri manevrayla sokağın sonuna kadar gelmesi, ardından iki grubun kavga ettiği anlar yer aldı.