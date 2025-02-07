Yol Verme Kavgasında 25 Yıl Hapis

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol verme kavgasında silahla bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Eşref A. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Eşref A'nın "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında ilgili hükümler gereği ceza verilmesi ve tutuklu halinin devamını talep etti.

Eşref A, savunmasında, maktul İlkay Çetinkaya'yı öldürme amacıyla hareket etmediğini ileri sürdü.

Aralarında yaşanan arbede sonucu savunma amaçlı silahla ateş ettiğini iddia eden Eşref A, beraatini istedi.

Bir süre ara verilen duruşmada, sanık Eşref A, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Lüleburgaz ilçesinin Hürriyet Caddesi'nde 17 Aralık 2023'te İlkay Çetinkaya ile Eşref A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Eşref A'nın otomobilinden aldığı silahla yaraladığı Çetinkaya, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.