Yol Verme Tartışmasında Bıçaklı Kavga: 1 Tutuklama

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İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Sanayi Sitesi yakınlarında araçlarıyla seyir halinde olan H.Y. (35) ile Y.A. (18) arasında yol verme konusunda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşmen olayda, Y.A. bıçakla H.Y'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri Y.A'yı ve yanındaki A.U'yu (17) gözaltına aldı.

A.U. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Y.A. ise tutuklandı.