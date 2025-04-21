Yolcu Otobüsünde Yangın Paniğe Neden Oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, yedek şoförün dikkati sayesinde fark edilip söndürüldü.

Alanya'dan aldığı yolcuları İstanbul'a götürmek için yola çıkan Hüseyin Demir idaresindeki 34 GMU 639 plakalı yolcu otobüsü, saat 11.00 sıralarında Serik ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'na geldiğinde motor kısmında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yedek şoför İsmail Y.'nin dumanı fark etmesi üzerine Hüseyin Demir, otobüsü yolun sağına çekip durdurdu. Otobüsteki 22 yolcu hızla tahliye edildi.

İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Motor kısmının tamamen yanıp zarar gördüğü otobüsten tahliye edilen yolcular ise eşyalarıyla, bölgeye gelen başka otobüsle yolculuklarına devam etti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),