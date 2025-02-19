Yolcu Otobüsünde Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'den Bursa'ya seyahat ettiği yolcu otobüsünde uyuduğu zannedilen yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Enver Ekiz (81), Kayseri'de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra kızıyla Bursa'ya dönmek için şehirlerarası yolcu otobüsüne bindi.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelindiğinde babasını uyandıramayan kızı, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı öne sürülen Ekiz'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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