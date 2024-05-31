Yolda bulduğu 25 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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Yolda bulduğu 25 bin lirayı sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında çanta içinde bulduğu parayı sahibine teslim etti. İçinde kimlik veya iletişim numarası bulamayan işçi, polise haber vererek paranın sahibini bulmalarını sağladı. Polis ekipleri çantayı inceleyerek sahibini tespit etti ve parayı sahibine teslim etti. Paranın sahibi, parayı bulan işçiye bir miktar para ödülü verdi.

31.05.2024 00:23
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Yolda bulduğu 25 bin lirayı sahibine teslim etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında çanta içinde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Olay saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl merkezden Huzur Mahallesi'ndeki evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan mobilya işçisi Fatih Çelik (38), karayolu kenarında bir çanta gördü. Çantayı alan Çelik, içine baktığında çok miktarda para olduğunu fark etti. Çantanın içinde kimlik veya iletişim numarası bulamayan Çelik, paranın sahibini bulamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yüklü miktardaki para dolu çantayı alıp bulan Fatih Çelik ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Amirliğine giderek çantayı incelediler. İncelemede çanta içinden 25 bin 600 para çıktı.

Polis ekipleri çantayı incelerken içinde bir ödeme yapılmış makbuzu buldular. Makbuzda yazan bilgilerden paranın sahibini teslim eden ekipler, çanta sahibini Devriye Ekipler Amirliğine çağırdı. Karakola gelen Bilal Paşa hakkında yapılan sorgulamada, paranın kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

Ekipler, para dolu çantayı sahibine teslim ettiler. Paraların sahibi Bilal Paşa, parayı bulan Fatih Çelik'e bir miktar para ödülü verdi.

Olayı anlatan Fatih Çelik, "Hastaneden çıktım, evime gidiyordum. Yol kenarında bir çanta buldum ve karakola teslim ettim. Olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Paranın sahibi Bilal Paşa ise, "Açıkçası ben böyle beklemiyordum. Açıkçası bu günlerde herkesin ihtiyacı fazla. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Heyecanlıyım. Zannetmiyorum; çoğu bulan insan teslim etmeyebilir. Sağolsun." dedi.

Bilal Paşa'nın Akhisar Mahallesi'ndeki evine motosikletiyle giderken çantayı düşürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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