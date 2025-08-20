Yolda Bulunan 100 Bin TL Sahibine Ulaştırıldı

AFYONKARAHİSAR'da bir kişinin yolda bulup zabıtaya teslim ettiği 100 bin TL sahibine ulaştırıldı.

Profesör Doktor Abdülkadir Akcan Caddesi Organize Sanayi yolunda Hakan Batu destelenmiş halde para buldu. Batu, çevrede yaptığı aramada sahibini bulamayınca, parayı zabıtaya teslim etmeye karar verdi. Hakan Batu, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurdu. Burada yapılan sayımda paranın 100 bin TL olduğu belirlendi. İmza karşılığı teslim alınan paranın sahibinin bulunması için ekipler çalışma başlattı. Çalışmayla düşüren kişi bulunarak, para teslim edildi.