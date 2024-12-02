Yoldan geçen yayalara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda, karşıya geçerken otomobilin çarptığı Muhammet Yazıcıoğlu (72) hayatını kaybetti, arkadaşı Temel Topçu (64) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eminettin Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Yazıcıoğlu ile Temel Topçu'ya, Rize'den Trabzon istikametine seyreden A.E. yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yazıcıoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.E.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.