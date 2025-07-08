Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.