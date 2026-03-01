Yomra'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
Yomra'da İstinat Duvarı Çöktü

Yomra\'da İstinat Duvarı Çöktü
01.03.2026 15:49
Yomra'da çöken istinat duvarı, 2 daireye zarar verdi; yaralanan yok, soruşturma devam ediyor.

TRABZON'un Yomra ilçesinde çöken istinat duvarı nedeniyle binanın 1 ve 2'nci katındaki 2 dairede hasar oluştu. Hasar gören bina dron kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sancak Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü. İrili ufaklı kaya parçaları nedeniyle binanın 1 ve 2'nci katındaki 2 dairenin pencerelerinin camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu. Site çevresinde güvenlik önlemi alınırken, hasar gören bina dron ile görüntülendi.

'UYUYORDUM SESİ DUYDUM, BAKTIM Kİ DUVAR ÇÖKMÜŞ'

Mahallede oturan Mustafa Şahin, "Saat 05.00 sıralarında duvar çöktü. Duvar da kopmaya meyilliydi. Evlerde kimse yaşamıyordu. Yağmur da yağınca çöktü. Yaralanan olmadı" dedi.

Fatma Çiçek ise "Sabah saatlerinde sesi duydum. Uyuyordum sesi duydum, baktım ki duvar çökmüş" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel

Son Dakika Güncel Yomra'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika

SON DAKİKA: Yomra'da İstinat Duvarı Çöktü - Son Dakika
